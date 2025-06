Corinne Cléry e la lite con Serena Grandi Ho diffidato lei e mio figlio

Nel cuore delle relazioni più profonde si celano spesso sorprese e delusioni inattese. Corinne Cléry, attrice francese di grande talento, rivela le tensioni che hanno travolto la sua vita privata: una lite con Serena Grandi e un difficile rapporto con il suo unico figlio, Angelo. Tra diffide e sentimenti contrastanti, la sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità dei legami umani e su come, a volte, il tradimento possa colpire le persone che consideriamo famiglia.

A volte la vita reale diventa più intricata della trama di un film noir. Accade che le persone a te più vicine si rivelino i più grandi, insperati, nemici. È la storia di Corinne Cléry, l’attrice francese da tempo addolorata da quello che lei sente come un tradimento da parte del suo unico figlio Angelo. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio show, Cléry ha svelato anche la fine dell’amicizia con Serena Grandi, che per lei era una di famiglia. Corinne Cléry ha diffidato Serena Grandi. Serena Grandi e Corinne Cléry sono state legate da un affetto profondo, accomunate dall’amore per lo stesso uomo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Corinne Cléry e la lite con Serena Grandi, “Ho diffidato lei e mio figlio”

