Corinne Clery denuncia il figlio e Serena Grandi

In un nuovo capitolo di "Storie di Donne al Bivio", Corinne Clery rivela il dramma personale dietro le quinte, denunciando il proprio figlio per violenza. Una scelta difficile che ha acceso il gossip, aggravata dalla delusione nei confronti di Serena Grandi, accusata di aver preso le parti del giovane anziché dell’amica. Un racconto che scuote e invita a riflettere sulla complessità delle relazioni e delle scelte emotive.

A Storie di Donne al Bivio Corinne Clery ha raccontato di aver denunciato il figlio perché avrebbe esercitato violenza su di lei. Ma è rimasta delusa anche da Serena Grandi perché avrebbe preso le parti del ragazzo anziché dell'amica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corinne Clery denuncia il figlio e Serena Grandi

In questa notizia si parla di: corinne - clery - figlio - serena

Corinne Clery: “Purtroppo Serena Grandi mi fa la guerra solo per fare parlare di sé” - Corinne Clery, icona indimenticabile del cinema italiano e internazionale, si è aperta in una lunga intervista svelando i suoi ultimi progetti, le amicizie importanti come quella con Barbara Bouchet, e i suoi amori più intensi.

«Quando decisi di uscire con Giuseppe, chiamai Serena per raccontarglielo. Lei mi ringraziò per la sincerità , ma poi in TV disse tutt’altro.» Corinne Clery torna a parlare della sua storia con Serena Grandi. L’attrice ha raccontato come, nonostante Beppe Ercol Vai su Facebook

Corinne Cléry e la lite con Serena Grandi, “Ho diffidato lei e mio figlio”; Corinne Clery a Storie al bivio. Violenze da mio figlio e la rottura con Serena Grandi; Corinne Cléry: “Schiaffi e violenze da mio figlio, ho diffidato lui e Serena Grandi”.

Corinne Clery: "Schiaffi e violenze da mio figlio, ho diffidato Serena Grandi" - Corinne Clery racconta per la prima volta il rapporto turbolento con il figlio a Monica Setta ... adnkronos.com scrive

Corinne Cléry: “Schiaffi e violenze da mio figlio, ho diffidato lui e Serena Grandi” - L'attrice si racconta a 'Storie al bivio show': “Mio figlio mi ha voltato le spalle, ora vuole vendere la casa in cui vivo” ... Lo riporta msn.com