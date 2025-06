Coppa Italia scudetto | l’anno di Bologna

L’ultima vittoria in Coppa Italia e lo Scudetto del Bologna sono ricordi indelebili, capaci di far pulsare il cuore di tifosi e appassionati. Come una grande festa tra amici, quella gioia collettiva rimane impressa nel tempo, un'emozione che si rinnova ogni volta che si rivive quel momento magico. Per scoprire tutte le storie e i retroscena di queste imprese, non perdere l’occasione di accedere al nostro contenuto esclusivo.

L'ultima volta è sempre la più bella. " Abbiamo fatto una mangiata da amici, catapultati davanti al televisore fino alla sirena: una gioia immensa ", sorride Gianluca Pagliuc.

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Dalla Coppa Italia del #Bologna allo scudetto #VirtusBologna , l'anno d'oro della 'Dotta' Vai su X

Coppa Italia e Scudetto per Davide Giazzon capo allenatore della Rugby Rovigo Delta per il primo anno, quarto scudetto per #MatteoFerro che si commuove con un pensiero alla famiglia Moscardi #rugby #Rovigo Serie A Elite Vai su Facebook

