Coppa America a Napoli passa il decreto | sprint su Bagnoli

La Coppa America a Napoli prende forma con un decreto sprint che accelera i preparativi per l'evento più atteso. Durante la conferenza stampa post Consiglio dei ministri, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha svelato i dettagli di questa misura strategica, promettendo una veste di eccellenza per la città partenopea. Ecco il decreto che sancisce un nuovo capitolo nello sport internazionale e rilancia Napoli come protagonista sul palcoscenico mondiale.

Eccolo il decreto per l'America's Cup a Napoli delineato nella conferenza stampa post Consiglio dei ministri dal titolare del dicastero dello Sport Andrea Abodi.

Stadio e America?s Cup ecco il decreto: Manfredi sarà supercommissario - Oggi alle 18:30 a Villa Doria Pamphilj a Roma, si svolgerà un incontro per delineare i dettagli del decreto che nomina il sindaco Gaetano Manfredi supercommissario per l'organizzazione dell'America's Cup.

