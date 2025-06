Copasir | audizioni di Caravelli Giorgetti e Urso

Il Copasir torna a riunirsi per ascoltare i protagonisti della sicurezza e dell’economia italiana, con audizioni che promettono di svelare dettagli fondamentali per il nostro Paese. Martedì 24 giugno, alle 14.30, si apre il dibattito con Giovanni Caravelli di AISE, seguito mercoledì da un’importante testimonianza del Ministro dell’Economia. Due incontri che potrebbero segnare il futuro delle nostre strategie di sicurezza e sviluppo.

Adolfo Urso ROMA – Martedì 24 giugno, alle ore 14.30, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Copasir – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – svolge l’audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli. Mercoledì 25 giugno, alle ore 8,30, è invece prevista l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e alle ore 14 l’audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it