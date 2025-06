Convegno internazionale sulla pace Interverrà la figlia di Bob Kennedy

In un mondo ancora segnato da conflitti, il convegno internazionale sulla pace si apre con un ospite di grande rilievo: Kerry Kennedy, figlia di Robert ’Bob’ F. Kennedy, simbolo di giustizia e uguaglianza. Collegata via web con Gaza, porta la voce dell’umanità e della speranza. Nel suggestivo scenario del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, professionisti e leader si incontrano per promuovere il dialogo e la solidarietà, in un gesto concreto per sensibilizzare le coscienze e costruire un futuro di pace.

Sarà nientemeno che Kerry Kennedy, figlia di Robert ’Bob’ F.Kennedy (che lottò per l’uguaglianza tra bianchi e afroamericani e fu ucciso durante la campagna presidenziale del 1968) l’operatrice umanitaria che oggi sarà in collegamento via web con Gaza. Nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, alla Fabbrica dei Diritti, oggi si svolgerà un summit fra diverse personalità e professionalità per parlare di pace e sensibilizzare le istituzioni. Ad aprire la Conferenza per la Pace, alle 16 sarà il sindaco di e presidente del Parco della Pace di Sant’Anna Maurizio Verona. Dopo di lui prenderà parola il presidente della Regione Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Convegno internazionale sulla pace . Interverrà la figlia di Bob Kennedy

Convegno internazionale sulla pace . Interverrà la figlia di Bob Kennedy

