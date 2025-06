Contrordine Milinkovic-Savic non rappresenta una priorità per il Napoli

Il Napoli mette in secondo piano Milinkovic-Savic, concentrandosi sul rinnovo di Meret. La porta partenopea si evolve tra conferme e nuove strategie, mentre la trattativa con il centrocampista serbo sembra rallentare. Dopo settimane di attesa, l’obiettivo principale resta il prolungamento del contratto del portiere, lasciando aperta la possibilità di altre soluzioni. La campagna acquisti si fa sempre più intrigante e ricca di colpi di scena.

Arrivano le ultime sulla porta del Napoli, diviso tra il rinnovo di Meret e il possibile approdo di Milinkovic-Savic. Lavori in corso, ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. A seguire quanto si legge sul noto quotidiano. Caccia al vice-Meret: frenata per Milinkovic-Savic. “Idee chiare per la porta. La priorità era blindare Alex Meret, in scadenza a fine giugno, e l’obiettivo è stato ormai raggiunto. Già nelle scorse settimane c’era stata la stretta di mano per il rinnovo di contratto. Ora non resta che annunciarlo ufficialmente. Accadrà presto. Non ci sono mai stati dubbi: la volontà di entrambi era di proseguire insieme. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Contrordine Milinkovic-Savic, non rappresenta una priorità per il Napoli

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic - priorità - napoli

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

Il profilo di Vanja Milinkovic-Savic sembra rappresentare un'idea concreta per il mercato del Napoli Quest'oggi, come anticipato da Fabrizio Romano, ci sono stati dei contatti tra le parti per cercare un'intesa sul piano economico Vai su Facebook

Contrordine Milinkovic-Savic, non rappresenta una priorità per il Napoli; CDS - Napoli, MIlinkovic Savic non è più una priorità , il punto della situazione; CdS - Brusca frenata per Milinkovic Savic al Napoli: cosa è accaduto.