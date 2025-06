Controlli stradali nel centro storico sequestri e multe per guida senza casco e assicurazione

Nel cuore del centro storico, polizia di Stato e polizia locale hanno unito le forze per garantire sicurezza e rispetto delle regole. La loro intensa operazione ha portato al sequestro di veicoli e a multe per chi guidava senza casco o assicurazione, rafforzando l’impegno a tutelare cittadini e visitatori. Un segnale forte contro l’incoscienza sulla strada: la sicurezza non è mai troppa, e le autorità sono più determinate che mai.

Una vasta operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia locale ha portato, nella giornata di giovedì, a una serie di sanzioni nei confronti di automobilisti e motociclisti indisciplinati, sorpresi a violare le norme del Codice della strada. L’attività , condotta nelle strade e piazze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli stradali nel centro storico, sequestri e multe per guida senza casco e assicurazione

