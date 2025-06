Controlli nei cantieri edili lavoratori in nero e materiali non sicuri | denunciati due imprenditori

correttezza delle norme. Durante le verifiche, sono stati scoperti lavoratori in nero e materiali non conformi alle normative di sicurezza, portando alla denuncia di due imprenditori. Questa operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la legalità e la sicurezza nei cantieri, un passo fondamentale per garantire ambienti di lavoro più sicuri e rispettosi delle regole. La battaglia contro l’illegalità nel settore edile prosegue senza sosta.

Nel corso della scorsa settimana, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania, in collaborazione con le stazioni territoriali dell’Arma, hanno condotto una serie di controlli mirati nel settore edilizio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli nei cantieri edili, lavoratori in nero e materiali non sicuri: denunciati due imprenditori

In questa notizia si parla di: controlli - cantieri - edili - lavoratori

La protesta del centro storico. I residenti alla polizia locale: "Più controlli nelle aree dei cantieri" - Il centro storico della città è al centro di proteste: residenti insoddisfatti lamentano mancanza di controlli e disagi legati ai cantieri e ai parcheggi.

Maxi controlli dei carabinieri nei cantieri edili, sanzioni per 20mila euro Vai su Facebook

Catania. Controlli dei Carabinieri nei cantieri edili, a tutela dei lavoratori: due denunce; Blitz dei carabinieri in 5 cantieri edili del Vibonese: in tutti irregolarità per lavoratori in nero e sicurezza violata; Cantieri edili e caldo torrido, l'appello della Cisl: Salute e sicurezza dei lavoratori prima di tutto.

Misterbianco, controlli nei cantieri edili a tutela dei lavoratori: due denunce - Sono stati, infatti, effettuati controlli in ambito edilizio a Misterbianco e a Pedara, durante i quali è emersa una situazione di irregolarità nel settore, con particolare riferimento alla sicurezza ... catanianews.it scrive

Catania. Controlli dei Carabinieri nei cantieri edili, a tutela dei lavoratori: due denunce - Nel corso della scorsa settimana i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Catania NIL, adeguatamente formati e dotati di specifiche competenze tecnico professionali, hanno operato in sinergi ... Come scrive libertasicilia.it