Controlli anti-degrado undici denunciati nella zona di corso Cavour

Un importante intervento dei carabinieri di Cesena ha portato alla denuncia di undici persone nella zona di Corso Cavour, rendendo il quartiere più sicuro e contrastando il degrado. I controlli mirati hanno scoperto reati vari, dall’ubriachezza allo spaccio, garantendo un ambiente più protetto per cittadini e utenti. Un passo deciso verso la riqualificazione urbana e la tutela della comunità, dimostrando che la sicurezza è una priorità.

Undici persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Cesena, Nucleo Operativo e Radiomobile – per reati che vanno da ubriachezza, a spaccio di droga e soggiorno illegale – in seguito a un servizio mirato di controllo del territorio nei pressi dell’edificio dell’Ausl di Corso Cavour. Tra le segnalazioni anche quelle relative all’ingresso di soggetti all’interno della struttura, che si aggiravano tra gli utenti e si servivano dei servizi della struttura tra cui quelli igienici. Tre persone denunciate per soggiorno illegale nel territorio dello Stato, nonostante avessero dovuto lasciare il territorio italiano; un altro è stato sorpreso nel mentre fumava eroina unitamente a un coetaneo, e nella loro disponibilità sono state rinvenute ulteriori 2 dosi di eroina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli anti-degrado, undici denunciati nella zona di corso Cavour

