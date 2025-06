Contro le frane c’è anche la GdF

In un scenario di crescente attenzione per il rischio frane nel Brescia, la collaborazione tra Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Roan di Como, supportata da Arpa Lombardia, si distingue come esempio di impegno e prevenzione. Recenti attività sperimentali svoltesi ad Edolo, alla presenza di autorità di rilievo, sottolineano l’importanza di una strategia integrata per tutelare cittadini e territori. Questa sinergia rappresenta un passo avanti nella protezione del nostro patrimonio naturale e sociale.

Attenzione alta sul pericolo frane nel bresciano, grazie alla Guardia di Finanza, al suo Soccorso Alpino e al Roan di Como in collaborazione con Arpa Lombardia. Nelle scorse ore si è tenuta una attività sperimentale che come sede ha avuto Edolo. L'attività si è svolta mercoledì, alla presenza del prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, e del rettore dell'Università degli Studi di Brescia, Francesco Castelli oltre che di Fabio Cambielli, direttore di Arpa Lombardia, del professore Marco Pilotti, ordinario di Idraulica presso l'Università di Brescia, del comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Como tenente colonnello Paolo Zottola e del comandante provinciale di Brescia, Francesco Maceroni.

Attività sperimentale di monitoraggio #frane in collaborazione tra Guardia di Finanza e Arpa Lombardia, progettualità che presto si arricchirà del supporto scientifico dell’Università di Brescia. Esperienza pilota: la frana di Pal, Sonico (BS) https://lnkd.in/dMJ9k Vai su X

