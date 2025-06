Contro il Riarmo Parolin | Il corteo? Un bene che ci sia

In un momento di crescente tensione internazionale, la protesta contro il riarmo si fa sentire forte e chiara. Con slogan come "No alla guerra, al riarmo, al genocidio e all'autoritarismo," gruppi come Avs e M5s, insieme a figure come Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, manifestano il loro dissenso. L’assenza di Elly Schlein, in Olanda con i Verdi e Socialisti europei, aggiunge un elemento di riflessione. Parolin, invece, sottolinea che “il corteo? Un bene che ci sia”, evidenziando la complessità del dibatt

Il cardinale Parolin “benedice” la manifestazione contro il riarmo: “Questa mobilitazione è un bene” - Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha espresso il suo sostegno alla manifestazione contro il riarmo, sottolineando che ogni mobilitazione è un passo importante verso la pace.

