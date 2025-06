Contro il Riarmo M5s e Avs aprono il corteo

In un momento di grande tensione internazionale, il corteo contro il riarmo si fa sentire forte e chiaro: "No alla guerra, al riarmo, al genocidio e all'autoritarismo". M5S e Avs, con leader come Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, scendono in piazza, lasciando invece Elly Schlein in Olanda con i Verdi e Socialisti europei. La presenza di alcuni esponenti del Pd rassicura, ma il messaggio è chiaro: la lotta per la pace non si ferma.

"No alla guerra, al riarmo, al genocidio e all'autoritarismo" è lo slogan che vede in prima fila Avs e M5s con Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, con la grande assenza di Elly Schlein, in Olande con i Verdi e Socialisti europei, ma dal Pd si rassicura che qualche dem è presente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Contro il Riarmo, M5s e Avs aprono il corteo

