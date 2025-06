Contro i sionisti Al Toscana Pride il divieto antisemita | non sfilate con bandiera con stella di David

Un episodio che solleva pesanti domande sulla libertà di espressione e il rispetto delle diversità. Al Toscana Pride di Prato, l'associazione Keshet, gruppo ebraico LGBTQIA+, è stata vietata di sfilare con la propria bandiera arcobaleno decorata con la Stella di David. Il comitato organizzatore ha giustificato la decisione affermando che la presenza di simboli potrebbe compromettere la sicurezza. Un dibattito che richiede riflessione e confronto.

All'associazione Keshet, gruppo ebraico Lgbtqai+, è stato vietato di marciare al Toscana Pride, che si è svolto nel pomeriggio a Prato, con la propria bandiera arcobaleno con la Stella di David. Il comitato organizzatore ha precisato di aver informato per tempo l'associazione Keshet che "sfilare al Toscana Pride con i propri simboli" avrebbe messo "a rischio la sicurezza di tutte le persone presenti in parata, causa contestazioni". Il Comitato Toscana Pride "è consapevole di non poter vietare la partecipazione dei singoli alla parata ma prende nettamente le distanze da chi ha posizionamenti sionisti", ha spiegato in una nota.