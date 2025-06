Continassa Juve | lavoro tattico nell’allenamento di oggi Domani di nuovo campo allo Sports Performance Centre di Greenbier

Nella suggestiva cornice dello Sports Performance Centre di Greenberg, la Juventus si prepara con intensità al prossimo impegno. La sessione odierna ha visto un lavoro tattico accurato, volto a perfezionare schemi e strategie. Domani, ancora on field per affinare i dettagli, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui recuperi e le probabili formazioni. La Continassa resta il cuore pulsante delle novità bianconere: scopriamo insieme tutte le ultime notizie sulla squadra.

Allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier, in West Virginia, i bianconeri nella sessione odierna si sono concentrati sul lavoro tattico in vista della partita. Domani si torna di nuovo in campo: la squadra si allenerà in mattinata – pomeriggio in Italia – prima di partire per il trasferimento a Philadelphia, dove mister Igor Tudor nel pomeriggio americano terrà la consueta conferenza stampa di vigilia.