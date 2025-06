Contestato l' evento di Nardella al mostruoso studentato | Torna sul luogo del delitto FOTO

L’evento di Nardella al Mostruoso Studentato sta scuotendo Firenze. La sua visita, tra contestazioni e richieste di trasparenza, riaccende il dibattito sui “mostruosi” interventi destinati ai ricchi del mondo, eredità velenosa di un passato controverso. Il simbolo di questa realtà è The Social Hub, esempio di un modello che divide e alimenta le polemiche. Sabato 21 giugno, Nardella torna nel cuore della città: quale sarà il suo messaggio?

