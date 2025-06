Conte Fratoianni e mezzo Pd in piazza per la pace | Elly diserta e scappa in Olanda

Un altro sabato di proteste a Roma, dove oltre 400 cittadini si sono riuniti in piazza per chiedere pace e disarmo, lasciando l’opposizione a fare più cortei che politica efficace. Tra sfilate e slogan, Conte, Fratoianni e il mezzo Pd si uniscono in un gesto simbolico, ma la domanda resta: è sufficiente questa unità per sfidare un centrodestra sempre più radicato? La strada verso un’alternativa credibile si presenta ancora lunga.

Un altro sabato di protesta in piazza a Roma, con l’opposizione ridotta a fare politica più nei cortei che nelle aule parlamentari. In ordine sparso sui principali temi di politica interna e internazionale, appesi solo agli slogan per la pace e contro il riarmo. L’ultimo filo rosso che unisce Conte e il Pd, M5s e Avs. Un po’ poco per creare un’alternativa credibile al centrodestra. A sfilare per le vie della Capitale c’erano oltre 400 associazioni e decine di migliaia di persone (centomila nella stima entusiastica degli organizzatori). Per dire no al riarmo innanzitutto, ma con lo sguardo rivolto a Gaza e ora al nuovo fronte in Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte, Fratoianni e mezzo Pd in piazza per la pace: Elly diserta e scappa in Olanda

