Conte | All’Inter ho interrotto il ciclo Juventus Il mio addio? Metto i puntini sulle i

Antonio Conte, fresco di scudetto con il Napoli, torna a parlare della sua esperienza all’Inter in una lunga intervista con Federico Buffa. Tra ricordi, sfide e momenti di introspezione, l’allenatore mette i puntini sulle i, spiegando le ragioni di un addio turbolento e il suo rapporto con il club nerazzurro. Un viaggio nel passato che svela dettagli inediti e riflessioni profonde sulla sua carriera, perché ogni fine è un nuovo inizio.

Antonio Conte, fresco di scudetto col Napoli, è il protagonista della nuova puntata di 'Federico Buffa Talks'. Nel corso della lunga intervista l'allenatore si è soffermato sul suo periodo all'Inter, dall'approdo al tanto discusso addio nel 2021. TUTTO CAMBIA – Spiegando la scelta di lasciare l'Inter dopo due anni, in maniera piuttosto turbolenta, Antonio Conte dichiara: « Prima di tutto è giusto anche mettere dei puntini sulle i. Da calciatore puoi decidere di rimanere per sempre in una squadra, diventarne un'icona. Io ne ho avute due: dove sono nato, Lecce; e poi 13 anni di Juventus. In quel periodo erano arrivate anche delle offerte, tra cui una del Manchester United di Ferguson.

