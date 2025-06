Conte al corteo contro il riarmo | Qui un popolo che dice che le politiche belliciste sono una follia

In un’Italia sempre più divisa tra tensioni e speranze di pace, la manifestazione “No riarmo, no genocidio, no autoritarismo” a Roma ha mostrato un popolo deciso a dire basta alle politiche bellicistiche. Giuseppe Conte ha sottolineato come questa piazza rappresenti la voce di una maggioranza che rifiuta la follia della corsa agli armamenti, preferendo investire in sanità, istruzione e diritti fondamentali. La vera forza sta nel dialogo e nella solidarietà, non nelle armi e nella guerra.

“Questa piazza dimostra che c’è un popolo, la stragrande maggioranza che dice che la corsa al riarmo è folle ”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, durante la manifestazione “No riarmo, no genocidio, no autoritarismo” che si è svolta a Roma ed è stata organizzata da oltre 400 associazioni. “E’ folle contribuire all’escalation militare mentre si tagliano sanità, asili nido, istruzione. La folle corsa al riarmo è solo un’illusoria prospettiva di sicurezza ma che genererà sempre maggiore insicurezza ”. Poi l’ex presidente rilancia il prossimo appuntamento M5S per il 24 giugno all’Aja: “Creeremo con gli altri leader europei una visione e una rete per contrastare questa corsa al riarmo”, inoltre Conte annuncia la presentazione di una mozione unitaria di 5 Stelle, Pd e Alleanza Verdi-Sinistra per interrompere il memorandum Italia-Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte al corteo contro il riarmo: “Qui un popolo che dice che le politiche belliciste sono una follia”

In questa notizia si parla di: riarmo - conte - popolo - dice

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo.

Conte: "Popolo che dice no al riarmo è la stragrande maggioranza" #roma #corteoperlapace #21giugno Vai su X

SALERNO – DOMANI ARRIVA Giuseppe Conte Domani, sabato 14 giugno alle 11:30, in Via Velia 4, saremo insieme al Presidente Giuseppe Conte per una tappa fondamentale della mobilitazione contro il riarmo promossa dal MoVimento 5 Stelle e dal Net Vai su Facebook

Corteo contro il riarmo, Conte: E' maggioranza chi dice che la corsa alle armi è una follia; Conte al corteo contro il riarmo: “Qui un popolo che dice che le politiche belliciste sono una…; Conte, c'e' un popolo che dice no alla corsa al riarmo.

Roma, in migliaia alle manifestazioni: sfilano le bandiere palestinesi | Conte: "Popolo che dice no al riarmo è la stragrande maggioranza" - Sarebbero almeno 100mila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno preso parte alla manifestazione nazionale, partita da Porta San Paolo, "No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo". msn.com scrive

Corteo contro il riarmo, Conte: "E' maggioranza chi dice che la corsa alle armi è una follia" - (LaPresse) "Questa piazza ha un precedente: il 5 aprile centomila persone che hanno detto no al riarmo e lo riaffermano ancora oggi. Scrive stream24.ilsole24ore.com