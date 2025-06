Consumatori prezzi proibitivi fino 950 euro per voli Sardegna

Da sogno a costo proibitivo: quest’anno, volare in Sardegna ad agosto può costare più di un viaggio intercontinentale. Secondo Adiconsum Sardegna, le tariffe per raggiungere gli scali sardi dall’Italia sfiorano i 950 euro, un aumento che mette a dura prova i portafogli dei viaggiatori. Le settimane centrali del mese sono le più care, con prezzi in forte aumento. Una situazione che richiede attenzione e soluzioni efficaci per tutelare i consumatori.

Volare in Sardegna ad agosto può costare quest'anno più di un viaggio intercontinentale. Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che ha monitorato i prezzi dei biglietti aerei dall'Italia verso gli scali sardi. "Anche quest'anno si ripropone inesorabile il problema del caro-voli per raggiungere ad agosto la Sardegna - afferma il presidente Giorgio Vargiu - Le settimane centrali del mese sono quelle più salate, dove le tariffe raggiungono livelli astronomici". Il volo Perugia-Olbia ad esempio, con partenza il 10 agosto e rientro il 17 agosto, parte da un minimo di 620 euro a passeggero ma, a seconda degli orari prescelti, arriva a superare i 950 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consumatori, prezzi proibitivi, fino 950 euro per voli Sardegna

In questa notizia si parla di: sardegna - prezzi - voli - consumatori

La prima in classifica è l'Emilia Romagna, ultima la sardegna, l'effetto del caro prezzi colpisce le mense scolastiche di molte regioni. - L'aumento dei prezzi colpisce duramente le mense scolastiche italiane, con quasi due milioni di studenti che beneficiano di questo servizio.

? STOP ai voli tra Israele e la Sardegna Era atteso per il 18 giugno il primo volo diretto da Tel Aviv a Olbia, ma a causa del conflitto in corso tra Israele e Iran, l’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. Tutti i collegamenti aerei sono sospesi fino a nuovo avviso, Vai su Facebook

Consumatori, prezzi proibitivi, fino 950 euro per voli Sardegna; Voli aerei, scattano i salassi. Prezzi proibitivi per Sardegna e rotte estere; Biglietti aerei: il rapporto dell’Agcm conferma l’impennata delle tariffe.

Consumatori, prezzi proibitivi, fino 950 euro per voli Sardegna - Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che ha monitorato i prezzi dei biglietti aerei dall'Italia verso gli scali sard ... Da ansa.it

Prezzi dei voli in aumento in Italia, le associazioni dei consumatori protestano. Urso annuncia interventi - Codacons: fino 1000 euro per la Sardegna, estate compromessa «Le tariffe dei voli aerei sono fuori controllo e oramai, nonostante l'intervento ... Lo riporta ilsole24ore.com