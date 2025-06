Consulenti del lavoro di Novara in continuo aggiornamento

I consulenti del lavoro di Novara sono costantemente impegnati in un percorso di aggiornamento professionale, fondamentale per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Dalla partecipazione al convegno sul welfare aziendale all’importante Festival del Lavoro, questi professionisti dimostrano un impegno senza precedenti nel mantenere alta la qualità dei servizi offerti. Un esempio di dedizione che rafforza la loro figura come pilastri del territorio e punto di riferimento per imprese e cittadini.

Una stagione intensa di aggiornamento professionale per i consulenti del lavoro di Novara. A metà maggio hanno partecipato numerosi al convegno dedicato al welfare aziendale organizzato dall’Ordine di Novara; poi nei giorni scorsi sono stati al Festival del Lavoro, evento nazionale di riferimento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Consulenti del lavoro di Novara in continuo aggiornamento

In questa notizia si parla di: novara - lavoro - consulenti - aggiornamento

Novara: pronti i progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati, disabili e detenuti - Il Comune di Novara ha avviato progetti per cantieri di lavoro dedicati a disoccupati, disabili, detenuti e over 58.

CONSULENTI DEL LAVORO PRONTI PER L'ASSEMBLEA ANNUALE E PER MOLTI ALTRE INIZIATIVE Vai su Facebook

Consulenti del lavoro di Novara in continuo aggiornamento; Inaugurata la variante sud-est di Romagnano Sesia; Prosegue il dialogo tra i Consulenti del Lavoro di Novara e gli enti locali: nuovo incontro con l’Ispettorato del Lavoro di Novara e Verbania.

Consulenti del lavoro di Novara in continuo aggiornamento - In attesa dell’assemblea annuale degli iscritti il 26 giugno e di altri eventi a luglio ... Riporta novaratoday.it

Consulenti del Lavoro di Novara: bilancio delle attività degli ultimi mesi e presentati nuovi progetti - È stato un anno di lavoro intenso per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara che martedì 5 luglio 2022 ... Secondo lavocedinovara.com