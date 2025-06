Consolidamento della briglia e scala di risalita per i pesci | nuova vita per il Deviatore Marecchia

Consolidamento della briglia e scala di risalita per i pesci rappresentano un passo fondamentale per il recupero ambientale del Deviatore Marecchia. La riprofilatura delle aree golenali e i lavori di manutenzione su argini e sponde restituiscono vitalità a questo importante corso d’acqua, favorendo la biodiversità e la qualità della vita. Un intervento che trasforma il passato in una nuova opportunità di sostenibilità e rinascita ecologica per Rimini e il suo mare.

La riprofilatura delle aree golenali dalla foce fino al Ponte degli Scout, già ultimata, e l'avvio dei lavori di manutenzione su argini e sponde, per dare nuova vita al Deviatore Marecchia, il grande canale artificiale che dalle porte della città di Rimini arriva al mare.

