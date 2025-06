Conferenza stampa Chivu post Inter Urawa | La carta d’identità nel calcio non conta nulla! Abbiamo l’obbligo di remare tutti dalla stessa parte mi sono commosso per Valentin

Dopo la vittoria al fotofinish contro l’Urawa Red Diamonds, Cristian Chivu ha sottolineato come nel calcio l’identità non sia tutto: conta remare uniti nella stessa direzione. Emozioni e determinazione si sono mescolate nelle sue parole, dimostrando che il vero successo nasce dalla coesione e dalla passione condivisa. La sua riflessione ci ricorda che, in campo come nella vita, il vero valore è nel saper remare insieme, sempre.

Conferenza stampa Chivu post Inter Urawa: le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta nel Mondiale per Club. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Inter Urawa Red Diamonds, match del 2° turno del Mondiale per Club vinto al fotofinish dai nerazzurri per 2 a 1. BASTONI HA DETTO CHE SERVE SPENSIERATEZZA? – « Sì, l’avevo detto prima della gara col Monterrey che la spensieratezza abbinata alla responsabilità porta al successo di una squadra. Concordo con ciò che ha detto Bastoni perché in questo periodo stiamo toccando qualche corda sensibile per cercare di metterci alle spalle le cose negative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Urawa: «La carta d’identità nel calcio non conta nulla! Abbiamo l’obbligo di remare tutti dalla stessa parte, mi sono commosso per Valentin»

In questa notizia si parla di: stampa - chivu - inter - urawa

Conferenza stampa Chivu pre Inter Urawa: ecco quando parlerà il tecnico - La conferenza stampa di Chivu, tecnico dell'Inter Urawa, si svolgerà prima della sfida decisiva del Mondiale per Club 2025.

Conferenza stampa Chivu Inter Urawa: «Pio Esposito? Ecco cosa ho deciso, vi dico cosa ho chiesto ai miei. Con Nagatomo in nerazzurro ricordo…» - In attesa della sfida decisiva tra Inter e Urawa, Chivu si prepara a lanciare la sua squadra verso la vittoria nel Mondiale per Club.

? La conferenza stampa di Mister #Chivu alla vigilia della seconda sfida del mondiale per Club. #InterUrawa #FIFACWC Vai su X

Cristian Chivu suona la carica in vista della sfida che vedrà l’Inter affrontare i giapponesi dell’Urawa A furia di star dentro al frullatore di conferenze assortite del Mondiale per Club, Cristian Chivu ci sta prendendo gusto: oltre all’italiano e all’inglese che Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu: Ritrovare energie dopo 9 mesi di battaglie; Chivu: Partita da vincere, con manovra pulita e più cinismo; Mondiale per Club Live News: tra poco in campo Inter-Urawa, Chivu con la difesa inedita.

Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu: "Ritrovare energie dopo 9 mesi di battaglie" - Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club che vedrà l'Inter impegnata alle 21 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds è tornato a parlare in conferenza stampa Christian Chivu: "Veniam ... Lo riporta sport.sky.it

Chivu difende l'Inter: "Urawa difendeva nell'area di rigore. Carboni non giocava da otto mesi..." - Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo il successo contro l'Urawa: "Contento per lui, per Pio, per Luis Henrique, orgoglioso della squadra" ... Secondo tuttosport.com