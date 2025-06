Conferenza stampa Chivu Inter Urawa | Pio Esposito? Ecco cosa ho deciso vi dico cosa ho chiesto ai miei Con Nagatomo in nerazzurro ricordo…

In attesa della sfida decisiva tra Inter e Urawa, Chivu si prepara a lanciare la sua squadra verso la vittoria nel Mondiale per Club. Con parole piene di determinazione e strategia, il tecnico nerazzurro svela le sue scelte e obiettivi, inclusa la decisione di coinvolgere giocatori chiave come Nagatomo. Ecco cosa ha deciso Pio Esposito e quali sono state le sue dichiarazioni più significative alla vigilia di questa importante partita.

di Lorenzo Bosca Conferenza stampa Chivu Inter Urawa, ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida per il Mondiale per Club. Conferenza stampa Chivu Inter Urawa, vediamo le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia della seconda sfida valida per il Mondiale per Club raccolte dai giornalisti all’evento. LA COSA PIÙ IMPORTANTE DOMANI – «La partita stessa. Siamo ancora nella fase a gironi, servono punti per passare il turno. È fondamentale per entrambe. Ci sono sei punti in palio, bisogna fare il possibile per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi. Mi piace il calcio giapponese, l’ordine e la disciplina che queste squadre hanno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu Inter Urawa: «Pio Esposito? Ecco cosa ho deciso, vi dico cosa ho chiesto ai miei. Con Nagatomo in nerazzurro ricordo…»

In questa notizia si parla di: cosa - stampa - chivu - inter

Roma, lo strazio di Berrettini: piange in conferenza stampa, “non so cosa succede” - Durante la conferenza stampa post-ritiro contro Casper Ruud, Matteo Berrettini ha mostrato il suo profondo dolore, scoppiando in un pianto che ha toccato il cuore di tutti.

Sta per iniziare il Mondiale per Club dell'Inter e del nuovo allenatore dei nerazzurri Chivu ha parlato tanto in questi giorni: moduli, giocatori, cosa manca a questa squadra e cosa aggiungerà: nella conferenza stampa pre-partita il tecnico ha toccato un bel p Vai su Facebook

#InterUrawa, la conferenza stampa di Mister Chivu alla vigilia della seconda sfida del mondiale per Club @FIFAWorldCup | June 14 - July 13 | Every Game | Free | http://DAZN.com | @dazn_it @daznfootball #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su X

Inter, Chivu: Non c'è tempo ora per provare idee nuove, la squadra arriva da 9 mesi di battaglie”; Chivu: All'Inter darò tutto quello che ho; Monterrey-: la conferenza stampa di Cristian Chivu.

Chivu: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa, ma veniamo da 9 mesi di battaglia” - Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club contro l`Urawa Red Diamonds, il tecnico dell`Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle ... Si legge su msn.com

?? Chivu: “Inter stanca ma voglio di più: questa la mia idea! Su Pio..." | OneFootball - A Seattle, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, alla vigilia del secondo impegno dell’Inter al Mondiale per club. Secondo onefootball.com