Concorso pubblico per funzionari tecnico-amministrativi Bando

Se sogni una carriera stabile e gratificante nella Pubblica Amministrazione, questa è la tua occasione! I Comuni di Cassine, Alice Bel Colle e Morsasco (AL) hanno aperto un concorso pubblico per 3 funzionari tecnico-amministrativi con contratto a tempo indeterminato e part-time. Un’opportunità concreta per entrare nel mondo della pubblica amministrazione nel 2025. Non lasciarti sfuggire questa chance: scopri tutti i dettagli e preparati al meglio per il bando!

I Comuni di Cassine, Alice Bel Colle e Morsasco (AL) hanno indetto un concorso pubblico per esami volto all’assunzione di 3 funzionari amministrativo-tecnici. I contratti previsti sono a tempo indeterminato e part-time. Un’opportunità concreta per entrare nella Pubblica Amministrazione nel 2025. Concorso pubblico per 3 funzionari amministrativi: posti disponibili Il bando prevede la copertura di: . Concorso pubblico per funzionari tecnico-amministrativi Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

