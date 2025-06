Concorso docenti PNRR3 bando a Dicembre | preparati e gioca d’anticipo Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti

Se sei un docente aspirante o un professionista della scuola, non puoi perdere il prossimo concorso PNRR3 previsto per dicembre 2024. Preparati con strategie vincenti: video lezioni, libri di studio rapido, 100 mappe mentali e un simulatore con oltre 8.000 quesiti. Con un piano accurato, potrai giocare d’anticipo e assicurarti un posto nella scuola del futuro. Il momento di agire è ora: scopri come massimizzare le tue possibilità di successo.

A seguito della conclusione della fase transitoria, terminata il 31 dicembre 2024, è previsto un nuovo bando, identificato come concorso scuola PNRR3, previsto per il mese di dicembre. Il calendario dovrebbe permettere lo svolgimento delle procedure durante l’anno scolastico 202526, con l’obiettivo di garantire le assunzioni per il 202627. Quadro normativo di riferimento I requisiti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

