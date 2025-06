Concorso docenti PNRR 3 | bando a dicembre per le assunzioni nel 2026

Se sei un docente aspirante o semplicemente interessato alle novità del mondo scolastico, non puoi perdere l’occasione di conoscere il terzo concorso PNRR. Previsto per dicembre, questo bando rappresenta la creazione di nuove opportunità di assunzione nel 2026, con una fase di prove che si svolgerà durante l’anno scolastico 2025/26. Scopriamo insieme tutte le novità e i requisiti aggiornati per prepararti al meglio!

È in arrivo il terzo concorso docenti PNRR. Il bando è previsto entro dicembre, con prove durante l’a.s. 202526, per finalizzare le assunzioni da settembre 2026. Si delineano i nuovi requisiti di accesso dopo la fine della fase transitoria del reclutamento. Tempistiche e obiettivi Il Ministero dell’Istruzione punta a pubblicare il bando del concorso PNRR . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

