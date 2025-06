Concessione edilizia prima rilasciata e poi annullata i proprietari di un fabbricato vincono ricorso contro il Comune

Una vittoria importante per i proprietari di un fabbricato a Palma di Montechiaro: il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha annullato l’atto di annullamento in autotutela del Comune, confermando il diritto alla concessione edilizia originaria. Questa sentenza rafforza la tutela dei cittadini di fronte a decisioni amministrative contestate e apre nuovi scenari per chi lotta per i propri diritti edilizi. Il caso dimostra come la giustizia possa fare la differenza.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana accoglie l’appello e annulla il provvedimento adottato dal Comune di Palma di Montechiaro di annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata in precedenza ai proprietari di un fabbricato adibito ad attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Concessione edilizia prima rilasciata e poi annullata, i proprietari di un fabbricato vincono ricorso contro il Comune

In questa notizia si parla di: concessione - edilizia - rilasciata - proprietari

