Concerto Corale San Cassiano Aps di Montemarciano Canzoni D' Amare 21 giugno 2025

Preparati a vivere una serata indimenticabile all'insegna dell’amore e della musica! La Corale San Cassiano APS di Montemarciano, in occasione della Festa della Musica, presenta “Canzoni d’Amare”, un concerto che emozionerà il pubblico con canzoni intramontabili e melodie coinvolgenti. Sabato 21 giugno alle ore 21:15, Piazza Michelangelo a Marina di Montemarciano si trasformerà in un palcoscenico di passione e armonia, un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica.

LA CORALE SAN CASSIANO APS DI MONTEMARCIANO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA PRESENTA “CANZONI D’AMARE” Sabato 21 giugno alle ore 21,15, presso Piazza Michelangelo di Marina di Montemarciano, la Corale San Cassiano APS di Montemarciano celebrerà la Festa della Musica con il concerto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Concerto Corale San Cassiano Aps di Montemarciano "Canzoni D'Amare" 21 giugno 2025

In questa notizia si parla di: montemarciano - corale - cassiano - concerto

L’UNITRE di Montemarciano, con il patrocinio del Comune di Montemarciano, organizza uno spettacolo di teatro itinerante al Bosco della Castagnola dal titolo “Per… Corsi d’Acqua”. Maggiori informazioni nella locandina Vai su Facebook

Montemarciano: la Corale San Cassiano celebra la Festa della Musica; “Note da Oscar”, concerto della Corale San Cassiano sabato 27 agosto presso l’area archeologica di Marina di Montemarciano (ore 21,15); Concerto “Note di Natale” alla chiesa di Monterado.