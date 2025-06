Concerto all’alba di domani sul pianoro del Cristo delle Marche con la banda di Villa Strada

Unitevi a noi all’alba di domani sul suggestivo pianoro del Cristo delle Marche, dove la Banda di Villa Strada offrirà un emozionante concerto che segna l’inizio ufficiale dell’estate a Cingoli. Con le note del maestro Luca Pernici, un ensemble di cinquanta talentuosi musicisti creerà un’atmosfera magica e coinvolgente, preludio perfetto alle meravigliose manifestazioni che allieteranno la stagione estiva. Un evento da non perdere per vivere un’estate all’insegna della cultura e della musica.

È senz'altro suggestivo il riferimento metaforico per cui l'estate inizierà a Cingoli domani, con il " Concerto all'alba " che alle 5 il Corpo bandistico di Villa Strada effettuerà nell'ampio e panoramico pianoro del Cristo delle Marche, aprendo il programma delle manifestazioni concertate per la stagione estiva dal Comune e dalle associazioni locali. L'ensemble musicale d'una cinquantina di componenti, diretto dal maestro Luca Pernici, sarà onorato dalla partecipazione straordinaria dell'arrangiatore, compositore, cantante e trombettista Michele Samory, marchigiano di Corinaldo, affermato a livello internazionale per la sua intensa e poliedrica attività artistica.

