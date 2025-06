Concerti l’appello della musica classica | Meno fondi ma il pubblico c’è I giovani? Da coinvolgere già alle elementari

In occasione della Giornata Europea della Musica 2025, emergono sfide e opportunità per la musica classica in Italia, dove i fondi sono limitati ma il pubblico, soprattutto i giovani e le scuole elementari, rappresentano il nostro futuro musicale. Abbiamo intervistato Giacomo Gentile, account manager della IUC (Istituzione Universitaria dei Concerti), per scoprire come questa storica associazione, fondata nel 1946, si impegni a coinvolgere le nuove generazioni e mantenere viva la passione per la musica classica.

In occasione della Giornata Europea della Musica 2025, abbiamo intervistato Giacomo Gentile, account manager della IUC (Istituzione Universitaria dei Concerti). Si tratta di un'Associazione non a scopro di lucro, una delle più importanti in Italia. Qualche numero: nasce nel 1946, attualmente. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Concerti, l’appello della musica classica: "Meno fondi, ma il pubblico c’è. I giovani? Da coinvolgere già alle elementari"

In questa notizia si parla di: concerti - musica - appello - classica

La musica di "Montagnola Republic": concerti per tutta l'estate - ...musica di Montagnola Republic promette di portare emozioni e varietà con concerti imperdibili per tutta l'estate.

Dal 20 al 22 giugno, la città si trasforma in una grande cassa armonica a cielo aperto. 94 concerti gratuiti in 15 luoghi, oltre 100 pianisti da 13 paesi: un festival diffuso tra classica, jazz, crossover e improvvisazioni. Grandi eventi in piazza, Factory Concert nei lu Vai su Facebook

Concerti, l’appello della musica classica: Meno fondi, ma il pubblico c’è. I giovani? Da coinvolgere già alle elementari; Cacciapaglia: «Seguo l’appello del Papa: noi artisti promotori di spiritualità»; Riflettori su Lucca Classica Music Festival. Cinque giorni di concerti fino a notte fonda.

Festa della musica al conservatorio. Quattro concerti tra classica e jazz - Il conservatorio Frescobaldi oggi organizza quattro concerti nei luoghi museali e artistici con cui collabora, ... Come scrive msn.com

Due concerti gratuiti di musica classica in occasione di San Giovanni, al conservatorio Verdi e al cimitero Monumentale - Anche quest'anno Afc, società partecipata con socio unico il Comune di Torino, che gestisce i sei cimiteri della città, offre alla cittadinanza due concerti a ingresso libero per la festa di San ... Segnala torinotoday.it