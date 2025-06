Concentriamoci sulle piccole imprese

Concentriamoci sulle piccole imprese, pilastri fondamentali dell’economia toscana. L’assessore Leonardo Marras sottolinea come i dati recenti ci permettano di immaginare un futuro che va oltre le performance economiche, abbracciando anche i risvolti sociali. La dipendenza dall’esportazione emerge come elemento chiave, evidenziando la necessità di strategie resilienti per superare le sfide degli ultimi anni. Così come...

A concludere i lavori, l'assessore all'economia e alle attività produttive della Toscana Leonardo Marras. " lo spaccato che emerge da questi dati ci consente di immaginare il futuro, non solo come performance economica ma anche con i suoi risvolti sociali. Ciò che emerge, in primis, è che viviamo in una realtà fortemente dipendente dall'esportazione. Durante gli ultimi anni, questa realtà è stata sottoposta a diversi momenti di stress. Così come avvenne durante il periodo pandemico, con una regione che più di altre si trovò a subire il fermo delle produzioni, lo stesso sta avvenendo – per ragioni diverse – oggi.

