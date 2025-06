Conceicao Juventus la Gazzetta avverte | sarà difficile riscattarlo dal Porto se… Lo scenario per questa estate

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus si fa sempre più incerto. La Gazzetta dello Sport avverte: riscattarlo dal Porto non sarà semplice, specialmente con le complicazioni di questa estate. La possibilità di vederlo ancora in bianconero dipenderà da molte variabili, tra cui le strategie del club e gli accordi con il Porto. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a superare gli ostacoli e a confermare il talento portoghese in Serie A.

Conceicao Juventus, la Gazzetta dello Sport di oggi avverte: sarà difficile riscattarlo dal Porto se. Lo scenario per questa estate. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Francisco Conceicao, esterno d’attacco della Juventus che al termine del Mondiale per Club formalmente dovrebbe tornare al Porto. L’intenzione della Vecchia Signora è sempre quella di riscattarlo dal Porto ma, precisa il quotidiano, sarà molto difficile senza uno sconto da parte dei portoghesi sulla clausola da 30 milioni di euro. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, la Gazzetta avverte: sarà difficile riscattarlo dal Porto se… Lo scenario per questa estate

