Conceicao Juventus, il portoghese ha convinto i bianconeri con il proprio atteggiamento: la rivelazione sul suo futuro. Il futuro di Conceicao potrebbe tingersi sempre più di bianconero. Le ultime sul futuro dell’esterno della Juve riportate da Fabrizio Romano. PAROLE – «La nuova Juve è particolarmente contenta dell’atteggiamento di Conceicao. Non è soltanto una questione del gol al Mondiale per club o delle prestazioni è anche l’atteggiamento del giocatore che sta piacendo. Allora la Juve ha fatto sapere al procuratore che lo vorrebbe trattenere anche la prossima stagione e stanno cercando la soluzione migliore per trattenere Conceicao». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, il portoghese ha convinto! Fatta questa richiesta al procuratore: ci sono importanti novità sul suo futuro

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - In un mondo del calcio sempre più competitivo, Chico Conceiçao si è fatto notare come una stella emergente sotto i riflettori.

La #Juventus sta lavorando per confermare sia Francisco #Conceição che Randal #KoloMuani per la prossima stagione. Il portoghese ha convinto società e allenatore non solo per i gol al Mondiale per Club, ma anche per l'impegno mostrato.

Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao giocheranno il Mondiale per club con la Juventus La presenza dell'attaccante francese era già stata annunciata dal nuovo dg Damien Comolli. Ora è arrivato il semaforo verde anche per l'esterno portoghes

Conceicao: Juve, così ho convinto Veiga. Che penso di Benfica e futuro; Conceiçao, il giovane talento che ha già convinto tutti: sarà riscattato entro fine stagione; Juve, Conceicao sarà acquistato a titolo definitivo.

