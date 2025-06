Concaf Gold Cup che spettacolo! Usa di Pochettino di misura contro l’Arabia Saudita Panama e Giamaica ok

La CONCACAF Gold Cup 2025 ci ha regalato emozioni intense e sorprese sorprendenti, tra match di alta tensione e giocate stellari. L'azione degli Usa di Pochettino, pur con qualche misura, ha mostrato determinazione contro Arabia Saudita, Panama e Giamaica. Notte ricca di adrenalina che accende la corsa alle qualificazioni: un torneo da non perdere, perché il meglio deve ancora arrivare!

Notte ricca di emozioni in CONCACAF Gold Cup 2025, con il secondo turno dei Gruppi C e D che ha regalato risultati importanti in ottica qualificazione. Mentre andava in scena il Mondiale per Club, l’attenzione si è spostata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com