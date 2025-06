Con sé tre chili di droga e 4500 euro in manette pusher

Un’operazione lampo ad Aversa smaschera un traffico di droga ben organizzato, con oltre tre chili di hashish, cocaina, marijuana e quasi 4500 euro in contanti sequestrati. La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato, già sotto misura di prevenzione, confermando l’impegno nella lotta allo spaccio. La lotta al crimine non si ferma: ogni arresto è un passo verso una comunità più sicura.

Più di tre chili di hashish, oltre 50 grammi di cocaina e un po' di marijuana e quasi 4500 euro in contanti: è il bilancio dell'operazione antidroga realizzata ad Aversa (Caserta) dalla Polizia di Stato che ha arrestato un pluripregiudicato, già destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore di Caserta, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare i poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di Aversa hanno intercettato il pusher alla guida di una Bmw intimandogli l'alt; l'uomo non si è fermato ed è così iniziato un inseguimento con la polizia per le strade cittadine che si è concluso con il fermo dell'uomo poco dopo.

