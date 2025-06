Con lo scooter contro un auto 16enne ricoverato in gravi condizioni

Un incidente sfiorato dalla tragedia questa mattina a Campi Bisenzio, dove un ragazzo di 16 anni ha avuto un grave impatto con un’auto in via Allende. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le condizioni del giovane sono preoccupanti. È un ulteriore triste promemoria dei rischi della strada e dell’importanza della prudenza. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, per fornire aggiornamenti sulle sue condizioni.

Campi Bisenzio (Firenze), 21 giugno 2025 – Grave incidente stradale questa mattina, 21 giugno, a Campi Bisenzio. Un ragazzo di 16 anni in sella al suo scooter si è schiantato contro un’auto in via Allende. E’ successo intorno alle 6,50. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma a riportare le conseguenze peggiori è stato proprio il minorenne. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118, che ha trasportato il giovane a Careggi in codice rosso. Presenti anche i carabinieri. Non è la prima volta che via Allende è teatro di incidenti di una certa gravità. Negli anni quel tratto di strada si è sempre caratterizzato per la sua pericolosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con lo scooter contro un auto, 16enne ricoverato in gravi condizioni

