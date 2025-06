con Circati il Parma alza il suo muro. Mentre il mercato ancora resta in stand-by, il giovane difensore australiano si dedica alla conquista del Mondiale con la sua Australia, assaporando momenti di relax prima di tornare a Parma. Presto, tra visite mediche e test tradizionali, riprenderà il cammino verso una nuova stagione ricca di sfide e obiettivi ambiziosi. Il viaggio continua, e la sua avventura è appena iniziata.

