Comunità Montana del Fortore finanziato progetto per 800mila euro

Un importante traguardo per la Comunità Montana del Fortore: con un finanziamento di 800.000 euro, è stato approvato il progetto di progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel 2025. La nostra iniziativa si è distinta a livello nazionale, risultando prima nella graduatoria stilata dai Ministeri competenti. Un passo fondamentale verso un territorio più sicuro e resilient...

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato finanziato il progetto della Comunità Montana del Fortore per un importo di 800.000 euro teso al finanziamento della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per il 2025. L’istanza della Comunità Montana Fortorin a è risultata addirittura prima nella graduatoria nazionale stilata dal Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e Finanze ed è stata redatta attraverso un protocollo di intesa con i Comuni di Molinara e San Giorgio La Molara, e riguarda “interventi di sistemazione idrogeologica e recupero della sinuosità del torrente Tammarecchia” che insiste per l’appunto sui territori dei due Comuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

