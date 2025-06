Comunità energetiche rinnovabili | incontro sui vantaggi economici e ambientali

Scopri come le comunità energetiche rinnovabili stanno trasformando il nostro territorio, offrendo benefici economici e ambientali concreti. Lunedì 23 giugno alle 17:30, nella sala consiliare Falcone e Borsellino di Montevago, il Gal Valle del Belìce organizza un incontro dedicato a queste opportunità innovative. Un'occasione unica per approfondire le potenzialità delle energie pulite e contribuire a un futuro più sostenibile. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza e coinvolgimento della comunità in questa rivoluzione verde.

Lunedì 23 giugno alle 17,30, nella sala consiliare Falcone e Borsellino di Montevago, è previsto un incontro su temi ambientali promosso dal Gal Valle del Belìce. Il titolo della convention è "Comunità energetiche rinnovabili: un'opportunità per il territorio". L'obiettivo dell'iniziativa è.

