Comportamenti molesti in piazza Cittadella | mini Daspo e denuncia per un uomo in stato di alterazione

Nella serata di venerdì 20 giugno, Piazza Cittadella si è tinta di tensione a causa di comportamenti molesti da parte di un uomo in evidente stato di alterazione. L'intervento tempestivo delle tre pattuglie della Polizia locale ha portato all'applicazione del mini daspo e alla denuncia a piede libero per resistenza, lesioni, minacce e rifiuto delle generalità. Un episodio che sottolinea l'importanza di garantire sicurezza e rispetto pubblico.

“Mini daspo” e una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e rifiuto delle generalità, per un uomo fermato in piazza Cittadella dalla Polizia locale nella serata di venerdì 20 giugno, intorno alle ore 19.30. Tre le pattuglie intervenute sul posto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Comportamenti molesti in piazza Cittadella: “mini Daspo” e denuncia per un uomo in stato di alterazione

