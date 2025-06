Complici dei crimini di Netanyahu | l’accusa di Pd M5S e Avs contro il silenzio di Meloni

In un momento di grande tensione internazionale, Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein si scagliano contro il silenzio di Meloni, accusandola di complicità con le politiche di Netanyahu. Con una mozione parlamentare unitaria, chiedono azioni concrete per difendere i valori e la dignità dell'Italia, ribadendo che non consentiranno che il nostro paese venga travolto dalla pavidità e dall’omertà di chi preferisce il quieto vivere alla giustizia.

Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein lanciano un affondo durissimo contro il governo, accusandolo di essere pavido e complice delle politiche di Benjamin Netanyahu. Lo fanno con una mozione parlamentare unitaria che chiede la revoca del memorandum di cooperazione militare con Israele e la sospensione immediata di ogni collaborazione in ambito bellico. "Non lasceremo che l'Italia venga macchiata dalla pavidità di Meloni e dei suoi epigoni ", affermano i quattro leader in una nota congiunta, denunciando l'atteggiamento del governo in un momento in cui l'attenzione internazionale è concentrata sulle ostilità tra Israele e Iran, mentre a Gaza si continua a morire.

