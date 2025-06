Compleanno Platini la Juve celebra la sua leggenda | Semplicemente Le Roi Il messaggio del club bianconero – FOTO

Oggi la Juventus rende omaggio a una delle sue glorie più luminose: Michel Platini, il mitico “Le Roi”, compie 70 anni. Un compleanno speciale che celebra non solo una carriera straordinaria, ma anche un simbolo indelebile della storia bianconera. Con affetto e rispetto, il club ricorda il suo contributo unico, rendendo questo giorno indimenticabile per i tifosi e gli appassionati di calcio. La leggenda continua...

Compleanno Platini, la Juve celebra la sua leggenda nel giorno del suo settantesimo compleanno: «Semplicemente, Le Roi». Il messaggio del club. Giornata molto importante in casa Juventus: quest'oggi infatti, sabato 21 giugno 2025, Platini spegne 70 candeline. Semplicemente, Le Roi!??? Buon compleanno Michel?? pic.twitter.comtQQzdSDaoY — JuventusFC (@juventusfc) June 21, 2025 Attraverso il proprio profilo X ufficiale i bianconeri hanno voluto omaggiare così il loro ex numero 10: « Semplicemente, Le Roi! Buon compleanno Michel » si legge nel tweet pubblicato questa mattina.