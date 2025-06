Como si sogna il grande colpo dal Manchester United | lariani scatenati!

Come si sogna il grande colpo dal Manchester United? I lariani di Como non smettono di sorprendere, puntando sempre più in alto. Dopo aver portato talenti come Baturina, la squadra sogna in grande e ora si pensa a un trasferimento clamoroso: un colpo che farebbe tremare il campionato. La strategia ambiziosa dei biancoblu promette di scrivere pagine epiche nella loro storia, e il sogno sta diventando realtà.

Il Como non smette di puntare in alto e ora mette nel mirino un possibile colpo che avrebbe del clamoroso: i dettagli Il Como ci sta abituando a colpi da vera big del campionato. I lariani dispongono di un budget da capogiro per una squadra promossa in Serie A solamente l’anno scorso. I biancoblu hanno già portato a casa Baturina, centrocampista e grande talento classe 2003 in arriva dalla Dinamo Zagabria. (Lapresse) – rompipallone.it I comaschi però non si fermano qui e dopo la stagione di assestamento nella massima serie, vorranno senza dubbio puntare a qualcosa in più. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Como, si sogna il grande colpo dal Manchester United: lariani scatenati!

