Como beccati nei bar nonostante il divieto del questore | denunciati due ragazzi di 15 e 19 anni

A Como, due giovani di 15 e 19 anni sono stati denunciati per aver violato il divieto del Questore e frequentato bar non autorizzati nel centro città. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le regole per la sicurezza di tutti. La loro infrazione mette in luce quanto sia fondamentale vigilare sulla tutela della comunità, anche quando si crede di sfuggire alle norme.

