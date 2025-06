Como arrestato corriere della cocaina | guidava da Milano con 46 dosi nascoste in vasetti di plastica

Un arresto che scuote la provincia di Como: un corriere della cocaina, nascosto tra vasetti di plastica, cercava di attraversare Milano con 46 dosi di droga. Il 32enne marocchino, operante tra Erba e Lipomo e a bordo di un’auto a noleggio, è stato fermato e messo davanti alla giustizia. Una vicenda che evidenzia come, anche nelle zone più tranquille, il crimine organizzato si faccia strada con astuzia e determinazione.

Un 32enne marocchino è stato arrestato a Como per spaccio di droga. Operava tra Erba e Lipomo, utilizzando un'auto a noleggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, arrestato corriere della cocaina: guidava da Milano con 46 dosi nascoste in vasetti di plastica

In questa notizia si parla di: como - arrestato - corriere - cocaina

Como, morde un orecchio alla fidanzata e la spinge in un dirupo: arrestato per tentato omicidio - Un’aggressione agghiacciante ha scosso Como nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2025, dove un giovane di 25 anni, di origini romene, ha attaccato la fidanzata mordendole un orecchio e spingendola in un dirupo.

Un algerino di 19 anni e un 15enne italiano di origini straniere residenti in zona Como Borghi Vai su Facebook

Cocaina consegnata a domicilio tra Erba e Lipomo: tenta la fuga, ma viene arrestato; Spaccio a domicilio tra l'erbese e Como: arrestato 32enne marocchino, aveva 46 dosi di cocaina sull'auto; La droga dei Mancuso per le piazze di spaccio di Milano e Como. In Lombardia la «lavanderia» dei soldi sporchi.

Spaccio a domicilio tra l’erbese e Como: arrestato 32enne marocchino, aveva 46 dosi di cocaina sull’auto - Il corriere della droga partiva da Milano a bordo di un'auto a noleggio e consegnava la cocaina tra Erba, Tavernerio e Lipomo. ciaocomo.it scrive

Scoperto servizio di droga a domicilio tra Milano e Como: un arresto, indagini sulla rete di spaccio - La polizia ha fermato Omar Achabe, cittadino marocchino di 32 anni: aveva con sé 40 grammi di cocaina. Come scrive msn.com