Commento al Vangelo di oggi 21 giugno 2025 | Mt 6,24-34

Inizia questa giornata con il cuore aperto e una mente pronta ad ascoltare: il Vangelo di oggi ci invita a riflettere sulla priorità delle nostre scelte. Gesù ci ricorda che non si può servire due padroni, perché le nostre fedeltà sono indivisibili. È un richiamo alla sincerità nel nostro cammino spirituale e nelle decisioni quotidiane. Meditiamo insieme su come vivere con coerenza e fede, affidandoci sempre alla guida del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 21 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.». San Luigi Gonzaga Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,24-34 In quel tempo Gesù disse ai.

