Come sta Mbappé dopo il ricovero in ospedale | può saltare tutto il girone del Mondiale per Club

Dopo un ricovero d'emergenza per gastroenterite acuta, Mbappé lascia l'ospedale, ma il suo recupero resta incerto. La sua assenza potrebbe compromettere la strategia del PSG nel girone del Mondiale per club, con il campione francese che ancora non può tornare in campo e salterà la partita contro il Pachuca. La speranza è che si riprenda al più presto, ma il suo rientro resta ancora un'incognita. Continua a leggere.

Mbappé è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero per gastroenterite acuta ma non può ancora allenarsi: salterà la partita contro il Pachuca, non c'è ancora una data per il rientro. 🔗 Leggi su Fanpage.it