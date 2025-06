Come si diventa fantini ciak al Ceppo Il Palio raccontato dietro le quinte

Se ti sei sempre chiesto come si diventa un fantino al Palio di Siena, preparati a scoprire il dietro le quinte di questa affascinante tradizione. Tra emozioni, passione e storie di vita, il racconto si svela in modo coinvolgente, facendo emergere quei dettagli nascosti che rendono unico ogni protagonista. Un viaggio tra memoria e sentimento, per capire cosa ci vuol davvero per indossare il cappello del fantino e vivere questa spettacolare sfida.

Siena, 21 giugno 2025 – Raccontare la storia delle persone è il filo conduttore del suo lavoro. Una sensibilità innata nel cogliere retroscena. Sfumature. Sentimenti ed emozioni. Sia che il documentario parli dell’amore controcorrente fra Fausto Coppi e la Dama bianca, che tratteggi Piersanti Mattarella o la vicenda emblematica del Transatlantico Rex. Che narri l’artista Pino Pascali, il grande medico Franco Basaglia. Più di recente il primo Maciste della storia del cinema italiano Bartolomeo Pagano, panni vestiti del docu-film dal campione olimpico Giuseppe Abbagnale. «Perché il ritorno al Palio dopo il mio lavoro ’La Mossa’ del 1991? Se parliamo di persone la Festa senese è ricca di figure interessanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come si diventa fantini, ciak al Ceppo. “Il Palio raccontato dietro le quinte”

In questa notizia si parla di: diventa - fantini - ciak - ceppo

Come si diventa fantini, ciak al Ceppo. “Il Palio raccontato dietro le quinte”; Rassegna Stampa del 19 giugno 2025.

TV: SCENEGGIATORI SI DIVENTA CON PROGETTO CIAK JUNIOR - Il Festival Internazionale Ciak Junior, ideato da Gruppo Alcuni e coprodotto con Canale 5, propone a ragazzi dai 10 ai 15 anni di scrivere una ... Secondo primaonline.it