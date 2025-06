Come sei bella Spunta una nuova testimonianza su Emanuela Orlandi

Una nuova testimonianza riaccende i riflettori sul mistero di Emanuela Orlandi. Un’amica d’infanzia rivela di un incontro sospetto nei giardini vaticani, aprendo nuove ipotesi sulla scomparsa della ragazza. A 42 anni dalla sua sparizione, il sit-in a Roma rinnova l’appello per la verità, dimostrando che il suo ricordo è ancora vivo e la speranza di una svolta non si è mai spenta.

Un'amica d'infanzia della ragazza ha raccontato che Emanuela sarebbe stata avvicinata da un prelato nei giardini vaticani. Oggi il sit-in a Roma a 42 anni dalla scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Come sei bella". Spunta una nuova testimonianza su Emanuela Orlandi

In questa notizia si parla di: emanuela - bella - spunta - testimonianza

Come sei bella. Spunta una nuova testimonianza su Emanuela Orlandi; Orlandi, addio a Sabrina Minardi. Pietro Orlandi: ''Ho nuove rivelazioni''. Più vicini alla verità?; Emanuela Orlandi, nuova pista terrificante: “E’ stato lui”.

"Come sei bella". Spunta una nuova testimonianza su Emanuela Orlandi - Un'amica d'infanzia della ragazza ha raccontato che Emanuela sarebbe stata avvicinata da un prelato nei giardini vaticani. Scrive ilgiornale.it

Emanuela Orlandi, nel diario spunta il nome di Alberto Laurenti: «C'era solo un'innocente simpatia, ma non eravamo amici» - c'era una innocente simpatia, non di più", «lei era una ragazza bella, acqua e sapone, timida ... Come scrive msn.com